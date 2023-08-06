В Башкирии простились с 60-летним майором Ильдаром Шагалиным, погибшим на СВО

Фото: vk.com/ivaniutaandrei

В Башкирии простились с 60-летним майором Ильдаром Шагалиным, погибшим в зоне проведения СВО. Печальную новость сообщил глава Белорецкого района Андрей Иванюта, отметив, что был знаком с героем лично, поэтому новость о его гибели стала настоящим ударом.

Ильдар Шагалин родился в селе Уткалево в 1963 году. Он с самого детства мечтал стать военным, поэтому учиться отправился в Тольятинское высшее военное строительно-командное училище, а после его окончания стал служить в Прибалтике - в Калининградской области на Военно-морском флоте. Осенью 2022 года Ильдар Шагалин отправился на СВО, где был на хорошем счету у командования и пользовался уважением у сослуживцев.

– Память о его мужестве навсегда останется в наших сердцах и в истории Белорецкого района. Спи спокойно, Герой… - принес свои соболезнования глава районной администрации.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования родным и близким погибшего героя.

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