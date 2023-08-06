Радий Хабиров поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Фото: vk.com/radiyhabirov

6 августа в России отмечается День железнодорожника. Глава Башкирии Радий Хабиров у себя на странице в соцсетях поздравил всех сотрудников и ветеранов этой отрасли, а также по традиции рассказал о выдающихся работниках. Например, на этот раз глава республики поведал о двух династиях железнодорожников, связанных между собой родственными узами.

– В семье Савчуковых-Квинцхадзе-Куликовых-Барышевых-Лещиных есть разные специалисты – путейцы, движенцы, машинисты, связисты, работники пассажирской и грузовой службы. Всего – 31 человек. Их общий трудовой стаж – более 600 лет! – рассказывает Радий Хабиров.

Родоначальник династии Павел Матвеев работал на Екатерининской железной дороге письмоводителем, а его дочь обучала детей в железнодорожной школе. Внучка Павла Матвеева тоже выбрала профессию железнодорожника и вместе с супругом проработала 65 лет в Башкирском отделении Куйбышевской железной дороги. Любовь к поездам они передали своей дочери Циале, а она и ее муж Владимир Савчуков– своим детям.

Сам же Владимир Савчуков тоже родился в семье железнодорожников. Основали династию его родители – отец Григорий Савчук 47 лет трудился бригадиром околотка ПЧ-Аша, а его жена Екатерина 24 года проработала монтером путей. У супругов родились 10 детей, восемь из которых вновь связали свои жизни с железной дорогой.

– Любовь к профессии передалась и внукам Савчуковых. Сегодня они работают на Куйбышевской, Горьковской, Южно-Уральской железных дорогах, - рассказывает Радий Хабиров. - Поздравляю эту большую, дружную семью, а также всех работников и ветеранов отрасли с Днем железнодорожника!

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