В одном из поселков под Уфой обустроят 6 километров тротуаров

Фото: уфимская городская администрация

В уфимском пригороде полным ходом идут ремонтные работы: в поселке Нагаево обустроят пешеходные зоны общей протяженностью 6 километров. Как уточнили в городской администрации Уфы, ремонт проводится сразу на нескольких улицах. Сейчас ведутся работы на улице Рощинской, где площадь обустраиваемой пешеходной зоны составляет 2350 квадратных метров. При этом на 600 «квадратах» уже установлены бордюры и подготовлено основание для укладки асфальта. Ремонт тротуаров планируется завершить до конца лета.

Также активно обновляются пешеходные зоны на улице Советской, а вскоре рабочие приступят к ремонту улиц Ахмата Лутфуллина, 65-летия Победы и Июльской.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.