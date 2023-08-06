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НовостиОбщество6 августа 2023 6:00

Рост населения в Башкирии отмечается только в пяти муниципалитетах

В остальных городах и районах республики смертность оказалась выше рождаемости
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Башкирии прирост населения отмечается только в пяти муниципалитетах. Об этом сообщает издание UfacityNews.ru, ссылаясь на отчет регионального Минздрава. Речь идет о Бурзянском (+3,6 на тысячу населения), Уфимском (+2,8), Абзелиловском (+0,7) и Баймакском (+0,2) районах, а также Нефтекамске (+0,6). А вот в остальных городах и районах республики фиксируется естественная убыль населения, то есть, когда показатели смертности превышают показатели рождаемости. В среднем, в регионе естественная убыль населения за 2022 год составила -3,1 на тысячу населения.

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