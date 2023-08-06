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НовостиОбщество6 августа 2023 5:17

В МЧС рассказали, что пожар в башкирском лесничестве ликвидирован

В настоящий момент в республике нет действующих лесных пожаров
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Пожар в Кананикольском лесничестве рядом с селом Ивано-Кувалат Зилаирского района ликвидирован, об этом сообщили в региональном МЧС. Ранее в ведомстве сообщали, что площадь возгорания составляла около 0,1 гектара, при этом на пути огня была естественная преграда в виде реки Кувалат. На месте работали силы и средства лесопожарных формирований, и уже к 8 утра с возгоранием удалось полностью расправиться.

– В настоящий момент действующих лесных пожаров в Башкирии нет, - подчеркнули в пресс-службе экстренного ведомства.

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