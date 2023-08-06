В Башкирии мужчина выпал из моторной лодки и ударился об винт головой

Фото: МЧС РБ

Житель Башкирии оказался на больничной койке после катания на моторной лодке. Как рассказали в МЧС республики, все произошло в поселке Канлы Тюркеево в Буздякском районе. 36-летний местный житель решил прокатиться на резиновой моторной лодке, но совершенно позабыл о правилах безопасности, из-за чего свалился в воду и ударился головой об винт, получив серьезную травму. К счастью, мужчина не потерял сознание и смог самостоятельно добраться до берега, где уже смог позвать на помощь. Его отвезли в больницу и госпитализировали, врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

– При движении на маломерных судах соблюдайте максимальную осторожность, на раскачивайте лодку и не допускайте перегруза, - напомнили об основных правилах техники безопасности в региональном МЧС.

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