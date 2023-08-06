Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия6 августа 2023 4:58

В Башкирии мужчина выпал из моторной лодки и ударился об винт головой

Жителя Буздякского района госпитализировали после катания на лодке
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Фото: МЧС РБ

Фото: МЧС РБ

Житель Башкирии оказался на больничной койке после катания на моторной лодке. Как рассказали в МЧС республики, все произошло в поселке Канлы Тюркеево в Буздякском районе. 36-летний местный житель решил прокатиться на резиновой моторной лодке, но совершенно позабыл о правилах безопасности, из-за чего свалился в воду и ударился головой об винт, получив серьезную травму. К счастью, мужчина не потерял сознание и смог самостоятельно добраться до берега, где уже смог позвать на помощь. Его отвезли в больницу и госпитализировали, врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

– При движении на маломерных судах соблюдайте максимальную осторожность, на раскачивайте лодку и не допускайте перегруза, - напомнили об основных правилах техники безопасности в региональном МЧС.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.