В Башкирии 9-летняя девочка едва не утонула в пруду во дворе частного дома

фото: МЧС РБ

Сегодня, 5 августа, в деревне Нурдавлятово Мелеузовского района Башкирии 9-летняя девочка едва не утонула в пруду во дворе частного дома. Сейчас, по данным врачей, она находится в тяжелом состоянии, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщило региональное МЧС.

В ведомстве передали, что ребенка, который начал тонуть в воде, спасли родственники. Бригада скорой помощи доставила маленькую пациентку в больницу города Салавата.

МЧС призвало жителей не оставлять детей одних без присмотра рядом с водой.

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