Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия5 августа 2023 17:41

В Башкирии 9-летняя девочка едва не утонула в пруду во дворе частного дома

Сейчас она находится в тяжелом состоянии, ее подключили к аппарату ИВЛ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

Сегодня, 5 августа, в деревне Нурдавлятово Мелеузовского района Башкирии 9-летняя девочка едва не утонула в пруду во дворе частного дома. Сейчас, по данным врачей, она находится в тяжелом состоянии, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщило региональное МЧС.

В ведомстве передали, что ребенка, который начал тонуть в воде, спасли родственники. Бригада скорой помощи доставила маленькую пациентку в больницу города Салавата.

МЧС призвало жителей не оставлять детей одних без присмотра рядом с водой.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.