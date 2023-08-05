В башкирском лесничестве рядом с селом возник природный пожар

В Зилаирском районе Башкирии на территории Кананикольского лесничества рядом с селом Ивано-Кувалат возник лесной пожар

В Зилаирском районе Башкирии на территории Кананикольского лесничества рядом с селом Ивано-Кувалат возник лесной пожар. Об этом 5 августа сообщило региональное МЧС.

Площадь возгорания на момент обнаружения составила 0,1 гектара. На пути огня есть естественная преграда – река Кувалат.

– На месте работают силы и средства лесопожарных формирований, – передали в экстренном ведомстве. – Горение локализовано. Угрозы населенному пункту нет.

В МЧС добавили, что по состоянию на 5 августа в Башкирии произошло 138 лесных пожаров – на 94 больше, чем было в прошлом году. Общая площадь возгораний составляет 3,4 тыс. гектаров.

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