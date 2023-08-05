В Башкирии простились с погибшим в СВО Филюсом Кагармановым

фото: vk.com // Ильдар Нафиков

Сегодня, 5 августа, в Абзелиловском районе Башкирии простились с Филюсом Кагармановым, который погиб в ходе специальной военной операции. Об этом в своих соцсетях сообщил глава муниципалитета Ильдар Нафиков.

Филюс родился и вырос в деревне Атавды, где окончил местную среднюю школу. Учебу он совмещал с творчеством и спортом. На районных соревнованиях по хоккею его признали лучшим нападающим. В 2019 году молодой человек окончил Зауральский агропромышленный колледж. Он работал в городе Ижевске электро-газосварщиком. Перед уходом в зону СВО трудился в Абзелиловском райгазе.

– Когда пришло время защищать страну, он сделал выбор настоящего мужчины. Заключил контракт и отправился на передовую, – написал Нафиков. – За доблесть и отвагу, проявленные в ходе выполнения боевых задач, Филюс представлен к награждению орденом Мужества.

Чиновник выразил соболезнования родным и близким погибшего.

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