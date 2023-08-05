Жителей Башкирии предупредили о грозах и порывах сильного ветра 6 августа

Завтра, 6 августа, на территории Башкирии ожидаются грозы, а также сильные порывы ветра до 18 метров в секунду Фото: Михаил ФРОЛОВ

Завтра, 6 августа, на территории Башкирии ожидаются грозы, а также сильные порывы ветра до 18 метров в секунду. Кроме того, прогнозируется туман. Видимость в нем сократится до 500 и менее метров. Об этом со ссылкой на местный Гидрометцентр сообщил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

По данным синоптиков, местами по региону пройдет кратковременный дождь, а ветер будет менять направление с западного на северное. Температура воздуха ночью составит +12, +17°. Днем столбики термометров покажут +25, +30°.

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