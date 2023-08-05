При пожаре в бревенчатом жилом доме в Башкирии погиб мужчина

фото: МЧС РБ

Сегодня днем, 5 августа, при пожаре в жилом бревенчатом доме в Белокатайском районе Башкирии погиб мужчина. Об этом сообщило региональное МЧС.

Возгорание возникло на улице Кирова в селе Емаши. Пожар повредил дом на площади 15 квадратных метров. В ходе тушения спасатели и обнаружили тело погибшего. Ему был 61 год. По данным экстренного ведомства, мужчина был инвалидом третьей группы и не мог самостоятельно передвигаться.

На месте пожара работает оперативно-следственная группа и дознаватель МЧС. Они выясняют причины и обстоятельства инцидента.

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