Во дворе жилого дома в Башкирии обнаружили мину

фото: vk.com // Пожарное сообщество | ЮГ Республики Башкортостан

В башкирском городе Салавате во дворе жилого дома на улице Уфимской, 88 сегодня утром, 5 августа, обнаружили противопехотную мину. Как выяснилось, она была учебной. Информацию «КП-Уфа» подтвердил собственный источник.

Подозрительный предмет был найден на площадке для сбора мусора в девятом часу утра. На место находки тут же съехались все экстренные службы: полиция, МЧС, Росгвардия и скорая помощь.

фото: vk.com // Пожарное сообщество | ЮГ Республики Башкортостан

– Оцепили весь дом, – рассказывали в соцсетях очевидцы. – Никого не выпускают, сказали закрыть все двери.

фото: vk.com // Повышение Юридической Грамотности Автовладельцев

При обследовании мины выяснилось, что она не представляет никакой угрозы и является учебной.

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