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НовостиОбщество5 августа 2023 12:21

«Обживаются»: глава Башкирии показал привезенных из Беларуси зубров

Хабиров показал зубров, которых завезли в Башкирию из Беларуси
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: vk.com // Анатолий Ермоленко

фото: vk.com // Анатолий Ермоленко

Сегодня, 5 августа, глава Башкирии Радий Хабиров показал зубров, которых в республику завезли из Беларуси. Он поделился снимками в своих соцсетях.

– Обживаются, – подписал пост руководитель региона.

Напомним, первая партия животных из девяти особей прибыла в Башкирию еще 26 мая и была выпущена на территории Икского зоологического заказника в Кугарчинском районе, неподалеку от природного заповедника «Мурадымовское ущелье». Ранее мы пообщались с ученым-биологом, которая рассказала об адаптации зубров и о том, как они повлияют на природу республики.