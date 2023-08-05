В Башкирии тепловоз насмерть сбил 15-летнего подростка на мотоцикле

фото: ГИБДД РБ

Сегодня, 5 августа, в Гафурийском районе Башкирии поезд насмерть сбил 15-летнего подростка, который ехал на мотоцикле. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

фото: ГИБДД РБ

Авария случилась в третьем часу дня на 24-м километре трассы Толбазы – Красноусольск. По данным дорожной полиции, юноша на мотоцикле Минск объехал дожидавшуюся зеленого сигнала колонну автомобилей на железнодорожном переезде и оказался на путях. Там подростка и сбил тепловоз.

фото: ГИБДД РБ

Несовершеннолетний умер до приезда медиков. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы. Они выясняюстподробности случившегося.

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