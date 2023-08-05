В Уфе полиция объявила в розыск двух представлявшихся соцработницами женщин

В Уфе полиция объявила в розыск двух женщин, которые представляются социальными работницами и крадут у пенсионеров из квартиры деньги

В Уфе полиция объявила в розыск двух женщин, которые представляются социальными работницами и крадут у пенсионеров из квартиры деньги. Об этом сообщила пресс-служба МВД Башкирии.

Как пояснили в ведомстве, в полицию на этой неделе обратились две женщины 88 и 80 лет: у одной злоумышленницы украли 70 тыс. рублей, а у другой – 130 тыс. Потерпевшие рассказали, что к ним на улице подошли две женщины, которые сказали, что работают в соцслужбе и предложили помощь. Пока хозяйки квартир разбирали сумки с продуктами, воровки просили разменять 5-тысячную купюру. Узнав таким образом, где пенсионерки хранят деньги, они отвлекали их под различными предлогами и похищали средства, после чего скрывались в неизвестном направлении.

– В настоящее время сотрудниками полиции принимаются меры к розыску злоумышленниц. Со слов потерпевших составлены ориентировки. Полицией разыскиваются женщины, на вид 35-40 лет, рост 170-175 см, у обеих на руках медицинские перчатки. У одной из разыскиваемых имеется характерная примета – отсутствие передних зубов, прикрывает рот платком, – передали в МВД.

Всех, у кого есть информация о женщинах, полиция просит сообщить по одному из телефонов: 279-48-02, 279-39-02, 02 (102 – с мобильного).

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