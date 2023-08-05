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НовостиПроисшествия5 августа 2023 9:20

В Башкирии велосипедист упал с моста в ручей и потерял сознание

Несчастный случай произошел в Абзелиловском районе
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Абзелиловском районе Башкирии мужчина на велосипеде во время поездки упал с моста и потерял сознание

В Абзелиловском районе Башкирии мужчина на велосипеде во время поездки упал с моста и потерял сознание

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Абзелиловском районе Башкирии мужчина на велосипеде во время поездки упал с моста и потерял сознание. Инцидент произошел вечером 4 августа в деревне Салаватово. Об этом сообщил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям. Там добавили, что спортсмен остался жив.

В экстренном ведомстве жителям дали рекомендации о том, как обезопасить себя на велосипеде и не попасть в неприятную ситуацию на дороге или в ДТП. Вот эти простые правила:

– всегда надевать шлем, а по возможности – защитные очки и специальную велоодежду с отражающими полосками;

– не слушать музыку в наушниках во время езды;

– выполнять требования ПДД;

– контролировать скорость движения;

– правильно подавать сигналы рукой при повороте, торможении и остановке: вытянутая налево левая рука означает поворот налево, согнутая в локте вверх левая рука означает поворот направо, опущенная вниз левая рука означает остановку;

– держаться правой стороны дороги и не пользоваться встречной полосы;

– не ездить без рук.