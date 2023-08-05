В Башкирии велосипедист упал с моста в ручей и потерял сознание

В Абзелиловском районе Башкирии мужчина на велосипеде во время поездки упал с моста и потерял сознание
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Абзелиловском районе Башкирии мужчина на велосипеде во время поездки упал с моста и потерял сознание. Инцидент произошел вечером 4 августа в деревне Салаватово. Об этом сообщил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям. Там добавили, что спортсмен остался жив.
В экстренном ведомстве жителям дали рекомендации о том, как обезопасить себя на велосипеде и не попасть в неприятную ситуацию на дороге или в ДТП. Вот эти простые правила:
– всегда надевать шлем, а по возможности – защитные очки и специальную велоодежду с отражающими полосками;
– не слушать музыку в наушниках во время езды;
– выполнять требования ПДД;
– контролировать скорость движения;
– правильно подавать сигналы рукой при повороте, торможении и остановке: вытянутая налево левая рука означает поворот налево, согнутая в локте вверх левая рука означает поворот направо, опущенная вниз левая рука означает остановку;
– держаться правой стороны дороги и не пользоваться встречной полосы;
– не ездить без рук.