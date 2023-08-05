За сутки сотрудники ГИБДД задержали в Башкирии 69 пьяных водителей

За минувшие сутки сотрудники ГИБДД в ходе профилактических рейдов задержали 69 пьяных водителей. Четверо из них уже были лишены прав Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

За минувшие сутки сотрудники ГИБДД в ходе профилактических рейдов задержали 69 пьяных водителей. Четверо из них уже были лишены прав. Об этом в своем телеграм-канале 5 августа сообщил начальник региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

По словам главного гаишника, всего было выявлено более 1,8 тыс. нарушений правил дорожного движения. Среди них 12 случаев управления автомобилем без водительских прав, 50 фактов перевозка детей без удерживающих устройств и 62 выезда на встречную полосу.

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