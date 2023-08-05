24-летний парень совершил разбойные нападения на два супермаркета ради алкоголя

В башкирском городе Сибае местный житель ограбил два магазина, угрожая сотрудникам ножом

В башкирском городе Сибае местный житель ограбил два магазина, угрожая сотрудникам ножом. Об этом сообщило региональное МВД.

По данным полиции, вечером 4 августа мужчина зашел в супермаркет с холодным оружием, пригрозил расправой охраннику, забрал с прилавка бутылку водки и скрылся. Чуть позже злоумышленник наведался в другой супермаркет, где угрожал ножом уже директору. На этот раз добычей подозреваемого стала бутылка коньяка.

– По горячим следам оперативники […] установили и задержали предполагаемого налетчика. Полицейские доставили в местный Отдел ранее судимого 24-летнего местного жителя. Мужчина сознался в содеянном. Полицейские изъяли нож, – передали в МВД.

Нож, которым мужчина угрожал сотрудникам магазинов // фото: МВД РБ

Против мужчины возбудили уголовное дело о разбое. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.