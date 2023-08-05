Взвод башкирского батальона имени Доставалова сорвал наступление ВСУ

фото: телеграм-канал "Башкирский батальон"

Взвод бойцов башкирского батальона имени Александра Доставалова под руководством старшего лейтенанта Айрата Муратова сорвал наступление вооруженных сил Украины в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил телеграм-канал «Башкирский батальон».

Уточняется, что противник собирался прорваться и организовать огневой рубеж. Однако группа военнослужащий батальона прервала эту попытку – и враг был вынужден отступить.

За отвагу и мужество Айрата Муратова наградили медалью Шаймуратова.

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