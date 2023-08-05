В Башкирии легковушка опрокинулась на крышу после ДТП на встречной полосе

фото: Госкомитет РБ по ЧС

В башкирском городе Туймазы легковушка выехала на встречную полосу, столкнулся с другим авто и опрокинулся на крышу. Инцидент произошел днем 4 августа. Об этом сообщил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

Как пояснили в экстренном ведомстве, на встречку, не справившись с управлением, выехал 35-летний водитель ВАЗ-2110. Там он столкнулся с Geely MK, где находились три человека: две взрослых и 8-летний ребенок.

Мужчина, управлявший опрокинувшимся отечественным автомобилем, получил травмы. Его доставили в городскую больницу еще до прибытия спасателей.

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