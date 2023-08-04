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НовостиОбщество4 августа 2023 17:14

«У меня дрожат руки»: Гульназ Асаева попала в неприятности на дороге

На певицу Гульназ Асаеву на дороге накинулись собаки
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: соцсети Гульназ Асаевой

фото: соцсети Гульназ Асаевой

4 августа башкирская певица Гульназ Асаева попала в неприятности на дороге – не девушку накинулись три большие собаки, когда она вышла из машины, чтобы проверить колесо. Об этом артистка рассказала подписчикам в своих соцсетях.

– Вы просто посмотрите, как у меня дрожат руки. Чтоб вы понимали – я до ужаса боюсь собак. Когда я езжу одна за рулем, мне всегда кажется, что у меня что-то не так с колесами. Я остановилась возле леса, чтобы посмотреть, все ли с ними нормально – и тут три огромные собаки как накинулись на меня! – поделилась певица.

Асаева отметила, что отходила от шока несколько минут. Сама девушка никак не пострадала и отделалась сильным испугом.

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