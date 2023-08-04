Из-за Всероссийского совещания перекроют Набережную и Советскую улицы в Уфе

Фото: архив КП

Администрация Уфы сообщила о перекрытии ряда улиц в центре. Речь идет о Советской улице, а также о Набережной и Генерал-губернатора Перовского. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета 4 августа.

По предоставленным данным, 7 августа с 6:00 до 18:00 от Тукаева до Заки Валиди перекроют Советскую улицу. Движение по Набережной и Генерал-губернатора Перовского ограничат в тот же день с 6:00 до 8:00.

Решение принято, как передали в сообщение, в связи с проведением Всероссийского совещания по актуальным вопросам развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи в Российской Федерации.

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