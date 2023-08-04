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НовостиПроисшествия4 августа 2023 15:39

Во время купания в Уфе утонул 27-летний мужчина

В Уфе нашли тело 27-летнего мужчины на глубине 2,5 метров
Источник:kp.ru
Фото: Управление гражданской зашиты Уфы

Фото: Управление гражданской зашиты Уфы

По информации Управления гражданской защиты Уфы, 4 августа в столице Башкирии в районе Тужиловки погиб 27-летний мужчина. По предоставленным данным, он отдыхал в компании друзей на берегу реки Уфы.

Спасатели уточнили, что молодой человек решил искупаться, а потом отплыл от берега и начал кашлять от того, что хлебнул воды. Впоследствии он решил вернуться на берег, но так и не доплыл.

Прибывшие на место ЧП специалисты нашли его тело через 15 минут в 25 метрах от берега на глубине 2,5 метров.

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