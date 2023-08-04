Температура воздуха на выходных в Башкирии будет выше нормы на три градуса

Фото: архив КП

Синоптики Башгидрометцентра передали прогноз погоды на выходные, 5 и 6 августа. По предоставленным данным, в республике пообещали жаркую погоду. Температура воздуха максимально поднимется до +30°.

Метеорологи также сообщили, что по ночам температура будет +12,+17°, днем +24,+30°. Средняя температура будет выше нормы на три градуса.

В целом на территории ожидают погоду без осадков. В северной и восточной частях возможны грозовые дожди.

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