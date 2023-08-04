На два месяца арестован угрожавший взорвать заправку в Уфе дезертир

Фото: правительство Башкирии

В Уфимском гарнизонном военном суде 4 августа избрали меру пресечения дезертиру, из-за которого было парализовано движение на Нагаевском шоссе в столице Башкирии.

Суд рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящий момент ему предстоит провести под арестоми два месяца.

Напомним, что 2 августа уфимцев потрясла новость о мужчине, который на Нагаевском шоссе захватил заправку и утверждал, что при нем граната. Чтобы разрешить ситуацию на место ЧП лично выезжал глава Башкирии Радий Хабиров, который уговорил его не делать глупостей и сдаться.