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НовостиОбщество4 августа 2023 14:33

На время проведения забега «Достигая цели» перекроют ряд улиц Уфы

В Уфе на время проведения забега «Достигая цели» перекроют ряд улиц
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Демском районе Уфы перекроют несколько улиц. Об этом сообщает администрация Уфы. Ограничения связаны с проведением легкоатлетического благотворительного забега «Достигая цели».

Так, четыре улицы - Правды, Ухтомского, Островского и Муса Джалиля - с с 7 до 13 часов 5 августа будут перекрыты для движения транспорта. На этот день изменится и движением маршрутных автобусов.

Уфимцев просят заранее планировать поездки и маршрут.

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