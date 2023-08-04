На время проведения забега «Достигая цели» перекроют ряд улиц Уфы

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Демском районе Уфы перекроют несколько улиц. Об этом сообщает администрация Уфы. Ограничения связаны с проведением легкоатлетического благотворительного забега «Достигая цели».

Так, четыре улицы - Правды, Ухтомского, Островского и Муса Джалиля - с с 7 до 13 часов 5 августа будут перекрыты для движения транспорта. На этот день изменится и движением маршрутных автобусов.

Уфимцев просят заранее планировать поездки и маршрут.

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