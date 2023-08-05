В Башкирии более 200 пар зарегистрируют брак в зеркальную дату

Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА

В Башкирии в зеркальную дату — 23.08.23 — намерены пожениться 210 пар, 77 из которых — уфимцы. Об этом рассказала представитель отдела ЗАГС Госкомюстиции Зульфия Асрарова.

Больше всего заявлений было подано в Кировского районе Уфы — 19. На втором месте Калининский район с 17 заявлениями, в Ленинском ЗАГСе хотят пожениться 12 пар. Также известно, что в Советском районе подано 11 заявлений , в первом отделении ЗАГС Октябрьского района — 10, передает "Башинформ".

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