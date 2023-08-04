Опасные погодные явления обрушатся на Башкирию 5 августа

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На Башкирию обрушится непогода. Как сообщает МЧС республики со ссылкой на региональных синоптиков, завтра, 5 августа, в регионе прогнозируются туман, грозы и сильный ветер.

- На дорогах ночью и утром местами туман, видимостью 500-1000 метров, местами гроза, - говорится в экстренном обращении ведомства.

Столбик термометра в субботу поднимется до +30 градусов.

Жителей республики просят быть осторожными и соблюдать технику безопасности.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.