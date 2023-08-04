Жителей Уфы предупредили о мошеннической рассылке СМС от имени врача скорой

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Уфе местным жителям приходят сообщения от имени главного врача больница скорой медицинской помощи города Ирины Марсиловны Карамовой. Пользователям Telegram и WhatsApp приходит письмо с информацией о том, что заведено уголовное дело, которое расследует ФСБ. В сообщении неизвестные просят прислать электронную почту для направления важной информации.

Оказалось, что рассылка является мошеннической. Об этом предупреждает руководство больницы. Они обратились к уфимцам с просьбой игнорировать подобные сообщения.

- Не верьте! Это обман! Ни в коем случае не ведите переписку, не отправляйте свою личную электронную почту, - заявили в медучреждении.

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