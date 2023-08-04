В Башкирии 28-летний молодой человек изрезал ненавистного соседа ножом

Фото: СУ СКР по Башкирии

Житель Уфы стал жертвой своего односельчанина, который очень долго испытывал к пострадавшему неприязнь. Мужчина ворвался к нему в дом и напал на него с ножом.

Как рассказали в СУ СКР по Башкирии, подозреваемым в покушении на убийство является 28-летний уроженец Архангельского района. Он рассказал, что ненавидел своего соседа по деревне, который переехал в Уфу, но изредка приезжал на малую родину. В один из дней, когда мужчина вновь приехал в свой стары дом, злоумышленник взял кухонный нож, зашел к потерпевшему домой и без объяснения причин начал наносить удары ножом. Мужчина попал в живот, спину и руку оппонента. От тяжелых последствий спасла смекалка пострадавшего: он взял лопату и стал обороняться.

В итоге подозреваемый покинул дом жертвы, не доведя свой умысел до конца, а раненый мужчина вызвал скорую помощь. Скрываться от следствия нападавший не стал, признав умысел на убийство давнего оппонента.

С подозреваемым проводятся первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.