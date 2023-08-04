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НовостиОбщество4 августа 2023 10:15

В Уфе к СНТ за переправой на «Трамплине» проведут дорогу

В Башкирии к 66 СНТ подведут полноценные дороги
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Полноценная дорога к находящимся в районе «Трамплина» СНТ появится в Уфе. Об этом рассказал глава Башкирии Радий Хабиров. По его словам, данный проект стал первым в этом году из целой программы по поддержке садовых товариществ. Так, на участке протяженностью 1,2 км уже начались работы: дорогу засыпали щебнем.

Всего в массиве «Дудкино – 8 Марта» в Кировском районе Уфы насчитывается 13 СНТ. В них расположены около 1,8 тысяч дачных участков. В некоторых из них люди живут целый год.

В общей сложности в этом году ремонтируется восемь подъездных дорог, обслуживающих 66 садовых товариществ на территории Башкирии.

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