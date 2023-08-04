В Башкирии 20 человек заразились опасными заболеваниями после укуса клеща

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Башкирии 20 человек стали жертвами укусов клещей. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор. По информации ведомства, в республике зарегистрировано 13 случаев инфекционного клещевого боррелиоза и семь — клещевого вирусного энцефалита.

Всего в 2023 году после укусов клещей в медорганизации обратились 8 977 человек, 3 135 из них — дети.

— Инфицированность вирусом клещевого энцефалита составляет — 1,7%, зараженность возбудителями инфекционного боррелиоза — 22,4%, — заявили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что ситуация по заболеваниям, вызываемых укусом клещей, находится на контроле.

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