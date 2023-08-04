В Башкирии 48-летний мужчина ушел в лес за грибами и пропал

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Учалах пропал 48-летний мужчина. Грибник ушел в лес 3 августа, но так и не вернулся. Об исчезновении сына сообщила его мать.

Как рассказали в пресс-службе госкомитета Башкирии по ЧС, мужчина накануне в полдень ушел на тихую охоту, однако ночевать он не пришел и утром так же не появился. Обеспокоенная мать позвонила в службу спасения и попросила помочь найти сына.

На поиски мужчины выехали правоохранители. К счастью, грибник нашел путь домой самостоятельно, в медпомощи не нуждался.

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