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НовостиОбщество4 августа 2023 8:14

Парковку у конгресс-холла «Торатау» в Уфе временно закроют на два дня

В Уфе временно закроют парковку у конгресс-холла «Торатау»
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Уфе с 6 по 10 августа будет закрыта парковка у конгресс-холла «Торатау». Об этом сообщает городская мэрия. Уточняется, что ограничения связаны с проведением конкурса ПАО «Транснефть» «Лучший по профессии».

Как рассказали в администрации Уфы, парковка не будет доступна с 21.00 6 августа до 17.00 7 августа и с 21.00 9 августа до 22.30 10 августа.

Уфимцев и гостей столицы просят планировать маршрут заранее и отнестись с пониманием к временным неудобствам.

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