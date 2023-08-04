В Уфе 4-летняя девочка застряла в батарее

Фото: управление гражданской защиты Уфы

В Уфе четырехлетняя девочка застряла в батарее. Об этом рассказали в пресс-службе УГЗ города. На помощь юной уфимке пришли спасатели.

Известно, что девочка решила опереться на батарею, но ручка соскользнула и застряла между секциями. Самостоятельно вытащить кисть не получилось.

Прибывшие на место ЧП спасатели освободили руку ребенка, разжав металлическую конструкцию. Девочку осмотрел врач и угрожающих признаков для жизни не нашел.

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