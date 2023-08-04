В Башкирии женщина за рулем Skoda Fabia попала под грузовой поезд

Фото: МЧС по Башкирии

На регулируемом железнодорожном переезде Куйбышевской железной дороги произошло ДТП с участием грузового поезда и легковушки. Как сообщили в МЧС Башкирии, под колеса состава попала 59-летняя женщина за рулем Skoda Fabia.

По предварительной версии, водитель проехала на запрещающий сигнал светофора, при этому женщина объехала закрытый шлагбаум и встала на путях. В этот момент в нее врезался поезд. С тяжелыми травмами пострадавшую доставили в больницу Салавата.

По факту произошедшего начато расследование. Уточняется, что задержки поездов нет.

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