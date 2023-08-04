Ограждающий детей от пропаганды ЛГБТ и смены пола закон примут в Башкирии

Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии намерены принять закон, направленный на защиту детей от пропаганды ЛГБТ и смены пола. Об этом сообщает пресс-служба республиканского заксобрания. Проект закона будет рассмотрен в осеннюю сессию Курултая Башкирии.

- Нетрадиционные сексуальные отношения могут быть восприняты подростком как часть его индивидуальности, что может нанести вред его здоровью, нравственному и духовному развитию. Несовершеннолетние должны быть ограждены от подобной информации, - уверены парламентарии.

Новый закон предлагает не только принимать меры по защите несовершеннолетних от пропагандирующей информации, но и демонстрации нетрадиционных отношений и материалов, которые вызывают желание сменить пол.

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