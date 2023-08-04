Хабиров ввел режим ЧС в 26 районах Башкирии из-за засухи и гибели посевов

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Глава Башкирии Радий Хабиров ввел режим чрезвычайной ситуации в 26 районах Башкирии из-за почвенной засухи в период с 8 июня по 12 июля и гибелью посевов. Соответствующее распоряжение появилось 4 августа на официальном сайте правовой информации.

Под режим ЧС попали следующие районы: Альшеевский, Бакалинский, Белокатайский, Бирский, Благоварский, Благовещенский, Буздякский, Давлекановский, Дуванский, Дюртюлинский, Иглинский, Илишевский, Ишимбайский, Калтасинский, Караидельский, Кигинский, Краснокамский, Мечетлинский, Мишкинский, Миякинский, Салаватский, Татышлинский, Хайбуллинский, Чекмагушевский, Шаранский и Янаульский. Местные органы власти будут работать в особом режиме до 28 августа.

Администрациям муниципалитетов поручено принять исчерпывающие меры по смягчению последствий засухи и до 10 августа представить в Минсельхоз Башкирии документы, где обосновывается ущерб от гибели сельскохозяйственных культур и затраты на их выращивание до момента гибели. МЧС рекомендовано организовать взаимодействие между Центром управления в кризисных ситуациях едиными дежурно-диспетчерскими службами районов.

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