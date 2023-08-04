В Башкирии жертвами коронавируса стали 6102 человека

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стала известна статистика смертности от коронавируса в Башкирии. Как сообщает региональный Минздрав, за минувшие сутки показатель летальности от ковида не изменился и составляет 6 102 человека.

Число зараженных за последние 24 часа выросло на 20 и достигло 369 759 человек. В то же время 30 пациентов побороли инфекцию, а показатель выздоровления составляет на сегодняшний день 363 247 человек.

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