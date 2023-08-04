В Башкирии средний размер начисленной зарплаты превысил 56 тысяч рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Назван средний размер начисленной зарплаты. Согласно данным Башстата, в мае он достиг 56 845 рублей, что на 18,5% больше, чем было весной прошлого года. За первые пять месяцев 2023 года размер средней зарплаты в регионе составил 52 768 рублей.

Уточняется, что размер реальной зарплаты также вырос. Рост составил 12,1%.

Добавим, что по уровню зарплат Башкирию находится на третьем месте в ПФО: первые две строчки занимают Татарстан и Пермский край.

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