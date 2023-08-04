Жаркие и опасные: какими будут первые выходные августа в Башкирии

Фото: архив "КП"

В Башкирии ожидаются жаркие выходные. Это следует из прогноза, предоставленного региональными синоптиками. По их словам, столбик термометра в ближайшие дни поднимется до +30 градусов, также ожидаются грозы и сильный ветер.

Так, в субботу, 5 августа, жителям Башкирии не стоит ждать сильных осадков, если дождь и будет, то мелкий и короткий, говорят метеорологи.

- В северо-восточных районах республики ожидается небольшой дождь. Ветер северный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +12, +17, днем +25, +30 градусов, - сообщили синоптики.

Характер погоды не изменится и на следующий день. Будет стоять зной, порой пройдут грозы.

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