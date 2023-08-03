Башкирия планирует увеличить площадь сахарной свеклы до 60 тыс. гектаров

Минсельхоз Башкирии планирует увеличить площадь сахарной свеклы на 12 тыс. гектаров – с 48 тыс. в текущем году до 60 тыс. 2025-м Фото: Михаил ФРОЛОВ

Минсельхоз Башкирии планирует увеличить площадь сахарной свеклы на 12 тыс. гектаров – с 48 тыс. в текущем году до 60 тыс. 2025-м. Об этом на заседании оперативного штаба по проведению уборочных работ сообщил глава ведомства Ильшат Фазрахманов.

Со ссылкой на оценки экспертов чиновник отметил, что сегодня содержание сахара в башкирской свекле достигает почти 14%. Это самый высокий показатель по стране.

– Два сахарных завода республики после реконструкции способны переработать по 750-800 тысяч тонн сахарной свеклы за сезон, или 1,6 млн т. на двоих, – сказал Фазрахманов. – Можно мощности переработки свеклы в регионе и до 2 млн тонн увеличить.

Именно поэтому и требуется увеличение площадей свеклы. В Минсельхозе напомнили, что в Башкирии был реализован проект модернизации производства и доведения мощностей завода по переработке сахарной свеклы до 5,5 тыс. тонн в сутки. В то же время реконструкция Чишминского сахарного завода позволила увеличить среднесуточные мощности переработки до 6 тыс. тонн продукции в 24 часа.