Минздрав назвал города и районы Башкирии с самым высоким показателем абортов

Министерство здравоохранения Башкирии назвало города и районы республики с самым высоким показателем проведенных абортов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство здравоохранения Башкирии назвало города и районы республики с самым высоким показателем проведенных абортов. Данные опубликовало издание UfaTime.ru.

Согласно статистике, в 2022 году в регионе зарегистрировали 8 119 абортов – на 5,8% меньше, чем годом ранее. Показатель прерывания беременности составил 8,9 случая на 1 тыс. фертильных женщин.

Наиболее высокий уровень абортов выявили в Мечетлинском районе – 18,7 процедуры на 1 тыс. женщину. Кроме того, тревожные показатели наблюдаются в Салавате (14,9), Ишимбайском районе (14), Нефтекамске и Агидели (12,7), а также Белокатайском (11,6), Кушнаренковском (10,9) и Белебеевском (10) районах.

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