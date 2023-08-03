В Уфе двух экс-начальников из «Башавтотранса» будут судить за получение взяток

В Уфе двух бывших начальников автоколонн местного филиала государственного перевозчика «Башавтотранса» будут судить за получение взяток

В Уфе двух бывших начальников автоколонн местного филиала государственного перевозчика «Башавтотранса» будут судить за получение взяток. Об этом 3 августа сообщили в Следственном комитете и прокуратуре республики.

Как установило следствие, с 2018 по 2022 год обвиняемые получили незаконное вознаграждение от водителей автобусом за более выгодные условия по времени работы и маршрутам, а также за общую помощь по службе. Кроме того, вступивших в сделку шоферов не привлекали к дисциплинарной ответственности за на нарушения условий трудового договора.

– Суммы незаконного денежного вознаграждения варьировались от 1 до 3 тысяч рублей. Всего ими получено более 170 тыс. рублей, – пояснили в правоохранительном ведомстве.

Преступные факты выявили следователи СКР и оперативники МВД Башкирии. Обвиняемые признали вину. Уголовное дело против них будет рассматривать Советский районный суд Уфы.