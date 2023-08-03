В Башкирии мужчина заперся внутри алкомаркета и грозился все взорвать

кадр видео: cityopen.ru

В башкирском городе Стерлитамаке мужчина заперся в магазине известной сети алкомаркетов и грозился «все взорвать». Дебошир требовал, чтобы его из магазина вывел человек «без оружия». При этом в руке у него был предмет, который сложно опознать. Видео инцидента, которое засняли очевидцы, опубликовало местное издание Cityopen.

– Все стоим в сторонах. Он без оружия зайдет спокойно и выведет меня. Если он меня не выведет, я все взорву, – кричит стоящий за дверью магазина мужчина. – Кодовое слово скажу.

В полиции уже в курсе произошедшего. Как рассказали в пресс-службе регионального МВД, сотрудники задержали пьяного мужчину и доставили в отдел. На горожанина оформили административный протокол о мелком хулиганстве. По факту случившегося также проводится проверка.

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