Пытался изнасиловать: жительница Башкирии убила своего мужа, который с ножом в руках требовал интима

Фото: Артем КИЛЬКИН

Благовещенский районный суд огласил приговор местной жительнице, которую обвиняли в гибели супруга. Женщина пыталась защититься от мужа, пытавшегося ее изнасиловать, и вонзила в него нож.

В день трагедии мужчина с женой были дома одни. Супруг обвиняемый выпил и стал требовать интимной близости, когда женщина отказала, он приставил к ее горлу нож и стал угрожать. Восприняв слова и действия мужчины всерьез, женщина взяла холодное оружие и убила его им мужа. Суд квалифицировал действия обвиняемой как самооборону.

— Вместе с тем женщина, умышленно нанеся потерпевшему ножевой удар, повлекший его смерть, вышла за пределы необходимой обороны. Потому ее защита не может быть признана правомерной. Суд переквалифицировал действия обвиняемой с убийства на преступление, совершенное при превышении пределов необходимой обороны, — говорится в релизе.

Известно, что женщина воспитывает маленькую дочь. Поэтому суд учел все факторы и назначил ей наказание в виде одного года семи месяцев исправительных работ с удержанием пяти процентов из зарплаты в доход государства.

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