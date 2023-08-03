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НовостиПроисшествия3 августа 2023 12:29

Все тело было в гематомах: в Башкирии мать истязала трехлетнего сына за непослушание

Истязавшая своего 3-летнего сына жительница Башкирии получила условный срок
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Башкирии огласили приговор матери трехлетнего ребенка. Женщину обвиняли в истязании собственного сына.

Как сообщает пресс-служба Туймазинского райсуда, мать щипала, царапала и кусала ребенка за его непослушание. Со временем на теле мальчика стали появляться множественные ссадины и гематомы, которые не успевали заживать.

Родственники семьи были обеспокоены состоянием мальчика и поведением его матери и обратились за помощью к органам опеки и в полицию.

Подсудимая признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Приговор еще не вступил в законную силу.

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