Из пруда в Башкирии водолазы извлекли труп 40-летнего мужчины

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Очередной смертельный случай на воде произошел в Башкирии. На этот раз жертвой стихии стал 40-летний мужчина.

Как сообщает пресс-служба МЧС республики, вечером 2 августа из пруда деревни Ахманово Бакалинского района извлекли тело местного жителя. Сельчанин погиб во время купания в водоеме.

— Погибший извлечен водолазами госкомитета РБ по ЧС. Проводятся следственно-оперативные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства, — уточнили в министерстве.

Напомним, ранее стало известно о гибели 26-летнего молодого человека. Житель Башкирии, предположительно, страдал ДЦП.

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