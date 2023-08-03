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НовостиПроисшествия3 августа 2023 12:05

Из пруда в Башкирии водолазы извлекли труп 40-летнего мужчины

В Башкирии водолазы извлекли из пруда тело 40-летнего мужчины
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

Очередной смертельный случай на воде произошел в Башкирии. На этот раз жертвой стихии стал 40-летний мужчина.

Как сообщает пресс-служба МЧС республики, вечером 2 августа из пруда деревни Ахманово Бакалинского района извлекли тело местного жителя. Сельчанин погиб во время купания в водоеме.

— Погибший извлечен водолазами госкомитета РБ по ЧС. Проводятся следственно-оперативные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства, — уточнили в министерстве.

Напомним, ранее стало известно о гибели 26-летнего молодого человека. Житель Башкирии, предположительно, страдал ДЦП.

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