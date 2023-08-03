Пункт назначения по-уфимски: «КамАЗ» стрелой манипулятора опрокинул автобус на элитную иномарку

Фото: ОГИБДД по Уфе

В Уфе произошло массовое ДТП с участием автобуса, грузовика и элитной иномарки. Все эти машины, словно в фильме «Пункт назначения», стали участниками странной аварии.

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по Башкирии, в обед на улице Галле водитель за рулем «КамАЗа» въехал в припаркованный автобус «Мерседес», из-за чего немецкое авто опрокинулось на бок, с последующим столкновением со стоящим на краю дороги «БМВ Х6».

Причиной ДТП стала стрела манипулятора, которая во время разворота «КамАЗа» отсоединилась от крепления и тем самым задела пассажирский «Мерседес».

По факту случившегося начато разбирательство.

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