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НовостиОбщество4 августа 2023 4:26

В Башкирии более 600 приемных родителей и опекунов получили единовременное пособие

В Башкирии единовременное пособие получили 650 приемных родителей и опекунов
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: Юлия ЛОЗА

Фото: Юлия ЛОЗА

В 2023 году более пяти млн рублей от Социального фонда России получили 650 жителей Башкирии, взявшие в свою семью на воспитание детей. Об этом рассказали в пресс-службе СФР.

В фонде уточнили, что пособие при передаче ребенка на воспитание в семью — разовая мера поддержки. На единовременную выплату могут рассчитывать те жители республики, которые усыновили ребенка или взяли его под опеку.

На сегодняшний день размер пособия составляет более 26,3 тысяч рублей.

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